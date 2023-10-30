الكهرباء: جاري تنفيذ مشروعات طاقتى شمس ورياح لإنتاج الطاقات النظيفة

أكدت وزارة الكهرباء أنه جارى تنفيذ مشروعات تحت التطوير لإنتاج الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية بقدرات تبلغ حوالى 1900 ميجاوات واستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار منها قدرات تبلغ 1200 ميجاوات لطاقة الرياح وباستثمارات مليار و400 مليون دولار و700 ميجاوات شمس باستثمارات تتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار.

جاء ذلك حول برامج العمل فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين االاخضر حيث اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ارتفاع القدرات المركبة لمحطات انتاج الكهرباء (الرياح-الشمسية) التابعة للدولة إلى حوالى 1340 ميجاوات بعد تشغيل مشروع الخلايا الشمسية قدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، بالسويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه.

أشاد الدكتور محمد شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالهيئة وأعضاء مجلس الإدارة مما ساهم فى رفع معدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتحقيق الهيئة أرباح، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل الوصول للأهداف المرجوة، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.

استعرض الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقه المتجدده ان اهم االمشروعات الجارى تنفيذها والتى تتضمن مشروعين عملاقيين للقطاع الخاص بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما وباستثمارات تبلغ 600 مليون دولار لكل مشروع وذلك من خلال تحالف مصرى يابانى واستثمارات اماراتية ومن المقرر بدء الانتاج منهما بداية عام 2025 ضمن برامج مصر لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد الوقود وان مشروعات تحت التطوير جارى العمل بها بقدرات تبلغ 1200 ميجاوات لطاقة الرياح وباستثمارات مليار و400 مليون دولار، وقدرات تبلغ 700 ميجاوات لطاقة الشمس باستثمارات تتراوح بين 600 الى 700 مليون دولار وتتضمن هذه المشروعات 1100 ميجاوات مع شركة اكوباور السعودية و200 ميجاوات مع شركة مصرية اماراتية بمنطقة خليج السويس

اشار الى نتائج الاعمال التى حققتها الهيئة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مما مكن مصر من الحصول على اقل الاسعار العالميه لطاقتي الشمس والرياح بلغت 2 سنت لطاقه الشمس 2.4سنت لطاقه الرياح وهي اقل الاسعار العالميه مشيرا الى ان منطقه بنبان يمكن زياده قدرات الطاقه المنتجه منها من 1465 ميجا وات حاليا الى 2000 ميجا .

قال انه على مستوي أداء المحطات التابعة للهيئة، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي الماضى قرابة 4000 ج. و. س.، ساهمت فى توفير أكثر من 645 ألف طن بترول مكافئ.و يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.وانه تم اطلاق اعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بطاقة ٥٠٠ ميجاوات واستثمارات 680 مليون دولار بمنطقة رأس غارب.و ان استثمارات المشروع من الاستثمار الأجنبي المباشر ويتم تمويله من خلال عدد من جهات التمويل الدوليه تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي وبنك التعمير الأوروبي وصندوق المناخ وهيئة دعم الصادرات والاستثمار اليابانيه مع مجموعه من البنوك التجاريه وضخ الكهرباء في الشبكه القوميه لمدة ٢٥ عامًا بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

قال الدكتور محمد الخياط ان هذا المشروع من المتوقع ان ينتج أكثر من ٢٢٠٠ جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من ١،٢ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.و سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في انتاج الطاقة المتجدده النظيفة بسعر تنافسي. ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب