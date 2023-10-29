كلية تربية الفيوم تنظم ندوة عن الإجراءات المتبعة لإدارة الأزمات

شهدت الدكتور آمال جمعة عميدة كلية التربية بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان "الإجراءات المتبعة لإدارة الأزمات" نظمتها وحدة إدارة الأزمات بالكلية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد بكلية التربية بحضور الدكتور، عبد الناصر شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد على وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر شعبان مدير وحدة أدارة الأزمات والكوارث بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والإداريين بالكلية. وذلك اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

فى بداية الندوة قدمت الدكتورة آمال جمعة خالص الشكر والتقدير للدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس الجامعة والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على موافقتهما على إقامة هذة الندوة التى تهدف إلى تطوير مجموعة المعارف والمهارات لدي أعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم من إدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية، وكيفية إتخاذ القرارات وقت الأزمة .

وتناول الدكتور عبدالناصر شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدة محاور منها بعض المصطلحات العالمية في مجال إدارة الأزمات وخصائص الأزمة وأنواعها ودورة حياة الأزمة وأسباب نشوء الأزمة وطرق التعامل مع الازمات ومفهوم إدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل مع الأزمة وكيفية إدارة الأزمات وإتخاذ القرار بشأنها.

وقدم الدكتور تامر شعبان مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية بعض الإجراءات المتبعة للازمات داخل الكلية منها، توزيع الطلاب بطرق صحيحة، فتح النوافذ والا تقل المسافة بين كل طالب عن ١.٥متر مربع، توافر لوحات إرشادية، أجهزة إنذار، مخارج للطوارئ، أيضا إجراءات إدارة مخاطر الصحة النفسية، الموارد الطبيعية والبيئية.