فيوتشر يختتم تدريباته استعدادا للقاء البنك الأهلي في الدوري

اختتم فريق فيوتشر مساء اليوم الأحد، تدريباته واستعداداته للقاء البنك الأهلي، المقرر له مساء غدا الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويركز مدرب فيوتشر في المران الختامي قبل كل مباراة على أن يكون خفيف حتى لا يتم اجهاد اللاعبين أو إصابتهم، مع التركيزعلى بعض الأمورالفنية خلال التدريب وتصحيح الأخطاء للاعبين .

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة نظيره البنك الأهلي غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل فيوتشر حاليا في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 9 نقاط، حيث فاز الفريق في 3 مباريات، وخسر في مباراة أمام فريق بيراميدز، وسجل لاعبي فيوتشر 6 أهداف، ودخل مرمي الفريق هدفين خلال الـ 4 مباريات.