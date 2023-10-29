الدوري الإنجليزي.. صلاح يتألق ويسجل في فوز ليفربول على نوتنجهام

حقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه مساء اليوم الأحد على ضيفه فريق نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

وواصل محمد صلاح زيارة شباك منافسيه للمباراة الثالثة على التوالي، إذ سجل الهدف الثالث لليفربول في لقاء اليوم، بعدما أحرز أربعة أهداف في المباراتين الماضيتين بواقع هدفين في كل من برايتون وإيفرتون.

جاءت ثلاثية ليفربول بأقدام البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 31، والأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة 35، والمصري محمد صلاح في الدقيقة 77.

وكان ليفربول قد انتصر في الجولة الماضية على فريق إيفرتون بهدفين دون رد، ليواصل اليوم انتصاراته للقاء الثاني على التوالي.

الانتصار رفع رصيد ليفربول إلى 23 نقطة في المركز الثالث بجدول البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام المتصدر، فيما توقف رصيد نوتنجهام عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز أستون فيلا على ضيفه لوتون تاون بنتيجة 3-1، وتعادل برايتون مع ضيفه فولهام بنتيجة 1-1.