فيوتشر يوضح موقفه من بيع نجم الفريق للزمالك

يهتم فريق الزمالك بالتعاقد مع عمر كمال نجم فريق فيوتشر، وذلك لحاجة الفريق الأبيض له فنيا ولخبرات اللاعب الدولية.

وكشف مصدر بفيوتشر اليوم الأحد، عن موقف النادي من بيع عمر كمال، مؤكدا أن اللاعب مميز بالفريق ومن العناصر المؤثرة وأن التفريط في خدماته سيكون بعد قرار لمجلس إدارة النادي وبعد الرجوع للمدير الفني للفريق وذلك حال وصول عرض رسمي.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة نظيره البنك الأهلي غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل فيوتشر حاليا في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 9 نقاط، حيث فاز الفريق في 3 مباريات، وخسر في مباراة أمام فريق بيراميدز، وسجل لاعبي فيوتشر 6 أهداف، ودخل مرمي الفريق هدفين خلال الـ 4 مباريات.