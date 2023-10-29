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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب فيوتشر يحفز لاعبيه للفوز على البنك الأهلي بالدوري

مدرب فيوتشر
مدرب فيوتشر
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عقد ريكاردو فورموسينيو المدير الفني البرتغالي لفريق فيوتشر، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات قليلة من مواجهة البنك الأهلي المقرر لها غدا الإثنين.

وطالب المدرب البرتغالي من اللاعبين باستعادة الانتصارات على حساب فريق البنك، لتعويض خسارة الجولة الرابعة أمام فريق بيراميدز.

كما طلب المدرب من لاعبيه بخوض لقاء الغد بروح قتالية عالية طوال اللقاء، مع الحذر من الفريق المنافس الذى يضم لاعبين مميزين.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة نظيره البنك الأهلي غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل فيوتشر حاليا في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 9 نقاط، حيث فاز الفريق في 3 مباريات، وخسر في مباراة أمام فريق بيراميدز، وسجل لاعبي فيوتشر 6 أهداف، ودخل مرمي الفريق هدفين خلال الـ 4 مباريات.

فورموسينيو فيوتشر البنك الأهلي أيمن مصطفى