الأهلي يسقط أمام صن داونز بهدف نظيف بدوري السوبر الأفريقي

فاز نادي صن داونز على نظيره الأهلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

سجل ماسيكو هدف صن داونز في شباك الأهلي في الدقيقة 51 بعد تصويبه قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد الشناوي.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز المقامة حاليا على ملعب الأخير في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وشهد الشوط الأول بداية قوية استمرت 5 دقائق من جانب لاعبي الأهلي، نجحوا خلالها في التحكم بمنطقة وسط الملعب، ووصلوا في أكثر من مناسبة لمرمى رونوين ويليامز حارس صن داونز.

وبعد مرور أول 5 دقائق تدارك لاعبو صن داونز الأخطاء وسيطروا على الكرة ووسط الملعب ووصلوا إلى مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة وكادوا أن يسجلوا أكثر من هدف لولا تألق الشناوي.

وصنع رضا سليم أكثر من فرصة من خلال اختراقاته من الجبهة اليسرى، وشكل خطورة على مرمى صن داونز الجنوب إفريقي مع انطلاقة الشوط الأول.

وبدأ صن داونز الشوط الثاني بقوة وسيطر على الكرة بينما تراجع الأهلي للخلف من أجل اللعب على الكرات المرتدة.

وسجل ماسيكو الهدف الأول لصن داونز في شباك الأهلي في الدقيقة 51 بعد تصويبة قوية سكنت شباك محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 61 كاد الأهلي أن يحرز هدف التعادل بعد تسديدة من محمد عبد المنعم ولكن جاءت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 66 طالب لاعبو صن داونز بركلة جزاء بعد تدخل من أفشة ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 70 أجرى مارسيل كولر تبديلين بخروج محمد هاني وصلاح محسن ودخول أكرم توفيق وموديست.

وكاد بيرسي تاو أن يسجل هدفا للأهلي بعد خطأ من حارس صن داونز قبل أن يمسكها الحارس ويصحح خطأه.

وأشرك كولر طاهر محمد طاهر بدلا من رضا سليم.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :

محمد الشناوي في حراسة المرمي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – ثيبوهو موكوينا – جرانت كيكانا

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو

وتأهل الأهلي لتلك المرحلة من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن تفوق على سيمبا التنزاني بقاعدة الهدف الاعتباري، عقب التعادل الإيجابي 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، فيما حقق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الفوز بهدفين دون رد على بترو أتلتيكو الأنغولي في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا جديدا مع نظيره الأهلي.