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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس.. الفرقة العربية للموسيقى تحيى حفلا بالأوبرا

المطربة آيات فاروق
المطربة آيات فاروق
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تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلاً فنيا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 2 نوفمبر 2023، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها: "قصيدة مصر، وحلوة بلادي، وأنا المصري، الله يا بلادنا، وأنا وشادي، وزهرة المدائن، وأنا بحبك يا بلادى، وياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، وفوق الشوك، والثلاثية المقدسة، ومضناك، وغريب يا زمان وغيرها، غناء المطربين: أحمد عفت، وآيات فاروق، وإيناس عز الدين، ومنار سمير، وسامح منير، وأشرف وليد.

تأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

الفرقة القومية العربية للموسيقى دار الأوبرا المصرية الأعمال الوطنية