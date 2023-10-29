" اتحاد الصناعات": الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة يساعد في زيادة الصادرات المصرية

نظم اتحاد الصناعات المصرية " الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة"، وذلك بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي يقام في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويعتبر فرصة متميزة بزيادة الصادرات المصرية وصولا لحلم 100 مليون دولار صادرات مصرية.

وقال النائب مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، في بيان اليوم، إن «الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة»، يعد فرصة لتبادل الخبرات حيث يشارك عددا كبيرا من الكيانات الصناعية الكبري بالدولة وعدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف "الوليلي" أن الملتقى السنوي للصناعة يهدف إلى تعزير سبل النهوض بالصناعة ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية والحد والتقليل من الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية وصولا لحلم 100 مليون دولار صادرات مصرية.

وأكمل حديثه عن التوسع الكبير الذي شهدته المدارس التطبيقية والفنية وإعادة تأهيلِها لخدمة الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة وهذا يؤكد أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل وفى نفس الصدد جدية الدولة في توفير الأيدي العاملة الماهرة المدربة وفي نفس الوقت الاستفادة من الزيادة السكانية وتحويلها من قنبلة موقوتة لموارد إضافية للدولة من خلال ايدي عامله مدربه نقوم بتصديرها للخارج وتعود علينا بالعملة الصعبة عبر تحويلات العاملين بالخارج.