كتلة الحوار: القيادة السياسية مازالت قادرة على بناء الجمهورية الجديدة ومواصلة العمل

أكد مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو مؤسس كتلة الحوار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مواصلة البناء والتنمية رغم كل التحدايات والظروف والتهديدات التي تواجهة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

وأضاف سلمان، خلال تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية مازالت قادرة على بناء الجمهورية الجديدة، ومواصلة العمل والإنتاج والتشجيع على الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، حتي تكون الدولة المصرية قوية اقتصادياً وعسكرياً.

وأشار عضو مؤسس كتلة الحوار، إلى أن الرئيس السيسي يعمل فى جميع الاتجاهات الأمنية والاقتصادية، مشيدا بكلمته خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، الذي طمأنة الشعب المصري بعد كل ما يجري خلال الفترة الحالية من حروب وازمات تهدد الأمن القومي المصري.

وأضاف مصطفي جعفر سالمان، أن الرئيس السيسي حريص علي تذليل أى عقبات تواجه خطة الدولة في التوسع في الإنتاج والاعتماد بشكل أكبر علي الإنتاج المحلي، مجددا دعوته لجموع المصريين بالاصطفاف جميعًا خلف قياداتنا الرشيدة وجيشنا الباسل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.