واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) ، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية وطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ").
ضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش - 12 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية – طبنجة - 3 خزينة - طلقات مختلفة الأعيرة - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية”).
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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الأمن العام يواصل جهوده لضبط تجار المواد المخدرة
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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: