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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يواصل جهوده لضبط تجار المواد المخدرة

الامن العام يواصل
الامن العام يواصل جهوده لضبط تجار المواد المخدرة
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 واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: 
  ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) ، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية وطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ").
 ضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش  - 12 كيلو جرام لمخدر البانجو  - بندقية آلية – طبنجة - 3 خزينة - طلقات مختلفة الأعيرة - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية”).
 وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم. 
  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام مديريات الأمن عنصر إجرامى
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