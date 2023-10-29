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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي عنصر إجرامي بحوزته 4 كيلو حشيش وبندقية آلية في الصف

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عنصر إجرامي "له معلومات جنائية مسجلة" بحوزته كمية كبيرة من جوهر مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، حال تواجده بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عنصر إجرامي "له معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد لتأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية وطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات لقانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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