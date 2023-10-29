بسبب لهو الأطفال.. القبض على عامل ذبح حلاقا في مشاجرة بالوراق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عامل احذية المتهم بقتل حلاق ذبحاً بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

تلقي الرائد محمد طارق عبداالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغاُ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول حلاق "توفـى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة"، طرف ثان "عامل أحذية" مقيمان بدائرة القسم لتعدى الأول على أشقاء الثانى الأصغر سناً بسبب لهو الأطفال قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بإستخدام "سكين" كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.