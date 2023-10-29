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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بسبب مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.. إغلاق جسر بروكلين في نيويورك

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
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أغلقت الشرطة الأمريكية، جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك، مؤقتًا، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المؤيدين لفلسطين بالتوجه نحوه.

وبحسب "سي إن إن"، تم إغلاق الجسر، الذي يربط منطقتي مانهاتن وبروكلين، في كلا الاتجاهين، وفقًا لتنبيه من خدمة NotifyNYC التابعة للحكومة المحلية.

وبدأ التجمع المؤيد للفلسطينيين في الثالثة مساء السبت، بتوقيت أمريكا، واستمر أمام ساحة باركليز سنتر، وانتهى عند جسر بروكلين.

ودعت المنظمة المجتمعية التي يقودها الفلسطينيون، المتظاهرين للانضمام إليهم، قائلين: "كلما حاولوا إسكاتنا، وقمعنا، وإخراجنا من الشوارع، زادت أعدادنا، وزاد صوتنا".

وقالت إدارة مدينة نيويورك إن المظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين.

وجاءت مظاهرة نيويورك في المدينة الأمريكية الأكثر اكتظاظًا في العالم، من بين عدة مظاهرات في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع، بينها مظاهرة قامت بها جماعة يهودية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة من نيويورك، وتم اعتقال 300 شخص منهم يوم الجمعة.

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