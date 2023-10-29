اليوم.. اتحاد الكرة يجتمع لاستكمال تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا مهما اليوم، الأحد، بمقر الاتحاد لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها استكمال تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات سواء بإعلان باقى أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى لمنتخبى مصر مواليد 2005 و2008، وكذلك إعلان الأجهزة الفنية لمنتخبى 2007 و2009.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر مواليد 2005، وأحمد الكاس لمنتخب 2008.

فى سياق آخر، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعات مستمرة مع لجنة الحكام بقيادة فيتور بيريرا، لمتابعة تنفيذ خطة تطوير الحكام التى وضعها الخواجة قبل انطلاق الموسم الحالى بجانب معالجة الأخطاء التى يقع فيها الحكام.

وبدأ اتحاد الكرة مؤخرا دورات تدريبية للحكام، لتطوير إتقانهم للغة الإنجليزية، من أجل إعدادهم والترشح للقائمة الدولية وتسهيل تواصلهم مع جميع عناصر المنظومة الكروية خلال المباريات.

وتقام الدورات التدريبية لتطوير اللغة الإنجليزية للحكام تحت إشراف البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.