ننشر حصاد "١٠٠ يوم صحة" على مستوى محافظة دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرا من مديرية الصحة جاء حول نتائج الحملة التى اطلقتها وزارة الصحة والسكان اعتبارًا من ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ واستمرت لمدة ١٠٠ يوم ، تحت شعار "١٠٠ يوم صحة"، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالخدمات الصحية والطبية إلى جميع المواطنين ، من خلال تكثيف المبادرات الصحية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فى ١٠٠ يوم.

وفى هذا السياق، فقد كشف التقرير عن تقديم ما يقرب من ١٤٢.٢١١ خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ، و ١١٣.٥٥١ خدمة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ، هذا إلى جانب تلقى ٧٨.٨٥١ مواطن الخدمة فى إطار المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وبالنسبة إلى قطاع الامومة والطفولة، فقد أشار البيان إلى أنه تم تقديم ٦٦٠٢ خدمة فى إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع ، و ٣٧٢٥ خدمة طبية ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين ، وكذلك ٨٠١٤ خدمة طبية ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.

وشملت الحملة تقديم خدمات تتعلق بالبيئة وصحة المواطن ، تم خلالها المرور على ٤٧٣ محطة مياه شرب و ١٠١ محطة معالجة صرف صحي و كذلك المرور على ٣٦٤٣ منشأة تعمل بمجال التغذية.

وعلى جانب آخر، ، تضمنت الحملة ١٨٩.٠٤٧ ندوة وأنشطة توعوية وتثقيفية ، و عقد ٢٦ قافلة طبية بمناطق متفرقة تردد عليها ٤١.٥١٢ مواطن تلقو خدمات الكشف والعلاج حيث تم فحص ٧٣٦ مواطن بالأشعة، و صرف العلاج اللازم لعدد ٣٨.٠٤٥ مواطن وأيضًا فحص ٧١٢ حالة بالسونار وإجراء ١٠.٨٢٨ تحليل معملى وتحويل ٦١٧ مواطن لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

وأشادت "المحافظ" بالجهود المبذولة فى إطار الحملة لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، مؤكدة أن تلك المبادرات جاءت فى إطار جهود غير مسبوقة للوصول بالخدمات العلاجية للأهالى بجميع المناطق ورعاية الفئات الأكثر احتياجا والتركيز على أهمية الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير العلاج اللازم.

كما وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى مديرية الصحة باستمرار تلك الجهود بعد مد العمل بالمبادرة لمدة ١٠٠ يوم أخرى بدأت من مطلع الشهر الجارى، مؤكدة على كافة الجهات بضرورة التكاتف والتنسيق فيما بينها و مع المديرية لتذليل اي عقبات او مشكلات تواجه القائمين على الحملة.