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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حزب حماة الوطن بالمنيا يكرم الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم

حزب حماة الوطن يكرم
حزب حماة الوطن يكرم الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم
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كرم اللواء هشام بشر أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومقدمة برنامج «الضفة الأخرى» على قناة القاهرة الإخبارية، وأهداها درع الحزب.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فاروق الجهمي مساعد أمين المحافظة و أحمد صلاح العمدة رئيس قطاع جنوب  وعبدالرحمن ناصر امين الإعلام و أمناء أمانات  المرأة والتواصل الجماهيري والعلاقات العامة والعضوية والتضامن الإجتماعي ورئيس لجنة البحوث الزراعية، وبعض السادة القيادات بهيئة مكتب المحافظة وأمين امانة المنيا الجديدة .

جاء ذلك على هامش الندوة التى نظمتها أمانة الإعلام بالحزب حول دور الإعلام فى مناقشة القضية الفلسطينية التى حاضرت فيها رئيس تحرير البوابة نيوز.

وأعرب اللواء هشام بشر أمين  حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا عن سعادته بزيارة رئيس تحرير البوابة للحزب.

وأعربت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم عن سعادتها بدعوة حزب حماة الوطن لها للمحاضرة فى ندوة  دور الإعلام في مناقشة القضية الفلسطينية، مشيدة بالقيادات التنظيمية، وكوادر الحزب بمحافظة المنيا، وموجِّهة الشكر للواء هشام بشر أمين عام المحافظة لجهوده فى الأنشطة الحزبية، واللقاءات التوعوية، ومناقشة القضايا الجماهيرية.

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