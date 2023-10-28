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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوهمها بالحب.. ضبط طالب اعتدى على زميلته جنسيا بإحدى قرى الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية من ضبط طالب يبلغ من العمر 17 عامًا بعد ارتباطه بطالبة في الصف الثانى الاعدادى، وايهامه بحبه لها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، داخل إحدى الأراضى الزراعية بزمام قرية نوسا الغيط. 
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحى، مأمور مركز شرطة أجا، من "م.س.ع" ٤"43 عامًا، عامل- ومقيم نوسا الغيط ، وبرفقته نجلته "م"، ١٤ عامًا طالبة بالصف الثانى الاعدادى بتضرره من "ي.م ع"17 عاما بإستدارج نجلته القاصر لإحدى الأراضى الزراعية بزمام القرية والتعدى عليها جنسيا وافقادها عذريتها. 
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة اجا بقيادة المقدم الدكتور أحمد رشدى الشورى، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهم في اعترافاته بمحضر الشرطة ارتباطه بالمجنى عليها عاطفيًا ووجود قصة حب بينهما بناءًا عليها أقام معها علاقة جنسية كاملة وعاشرها معاشرة الأزواج برضاها.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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