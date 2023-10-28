الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها بكافة الطرق والمحاور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 74249 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 20752 مخالفة تجاوز السرعة المقررة (550) مخالفة السير بدون تراخيص (22) مخالفة موقف عشوائى (1518) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة (21) مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .