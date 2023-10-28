نائب رئيس جامعة عين شمس يشهد حفل تخرج دفعة 2023 من كلية العلوم

شهد عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣ من كلية العلوم بحضور محمد رجاء عميد الكلية ، ريم الكباريتى مدير روابط الخريجين، ووكلاء الكلية ولفيف من عمداء الكلية السابقين والطلاب وذويهم.

وفي كلمته أعرب سعود عن سعادته بتواجده وسط هذا الجمع من العلماء اصحاب السيرة الذاتية الغنية بالتعلم والعلم التطبيقي وخريجي كلية العلوم الذين يري بريق العبقرية في أعينهم، موضحا ان كلية العلوم تضم عباقرة صغار تعلموا على أيدي عباقرة كبار في اسرة جامعة عين شمس التي تدعم العلم.

أضاف: “مقولة جامعة عين شمس جامعة صعبة غير صحيحة بالمرة ؛ بل هي جامعة جادة، فنحن بالفعل امام منظومة متكاملة في جامعة عين شمس من حيث العلم والانشطة الطلابية المختلفة، كما انها صاحبة الخمس نجوم في تقييم QS، إننا محظوظون بطلابنا فهم أفضل طلاب يتلقون العلم لدي افضل علماء، حتي بالنسبة للوافدين، ومعظم برامج كليات الجامعة حاصلة علي الاعتماد الدولي او في سبيلها للحصول عليه”.

وتابع: “ما تم صرفه على الكلية خلال السنوات الماضية نابع من قناعتنا المطلقة وثقتنا في طلابنا وفي قدراتهم”.

وطالب سعود الخريجين بمواصلة تحصيل العلم، حيث اصبح لديهم الحد الادني لبداية التعلم والبحث العلمي بعد ما تعلموا من اساتذتهم الاساسيات وطرق التفكير السليم والعمل تحت ضغط وهو ما سيميزهم عن اقرانهم من الجامعات الاخري في الحياة العملية.

أعرب محمد رجاء عميد كلية العلوم عن مدي سعادته وفخره بمشاركة الطلاب حفل تخرجهم من جامعة عين سمس وكلية العلوم التي احتضنتهم على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى ان الطلاب استطاعوا جعل الصعاب دافعا حتى يحققوا النجاح الذي ينشدوه والمستقبل الذي يتمنوه وذويهم.

وقدم الشكر للجامعة علي دعمها المستمر للكلية وقيامها بتقديم منح شخصية ودفع مصروفات الطلاب الثلاثة الاوائل بالسنوات الثانية والثالثة والرابعة ببرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، إلى جانب تبرعه بمبلغ ٢ مليون جنيه لإنشاء معمل من معامل المبني الجديد بكلية العلوم بإسم محمد فتحي سعود و سهير علي النجدي الاساتذة السابقين بكلية العلوم إحياء لذكراهم الغالية.