الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة على أغلب الأنحاء نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة تمتد خفيفة إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف إلى متر وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 31 21

دمنهور 30 22

وادى النطرون 30 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 31 22

طنطا 30 21

دمياط 28 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 32 21

السويس 32 22

العريش 30 21

رفح 30 21

رأس سدر 32 22

نخل 31 16

كاترين 25 14

الطور 30 22

طابا 31 23

شرم الشيخ 33 23

الإسكندرية 29 21

العلمين الجديدة 28 21

مطروح 27 19

السلوم 27 18

سيوة 30 16

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 31 23

حلايب 29 22

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 33 20

بني سويف 34 19

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 21

قنا 36 23

الأقصر 37 23

أسوان 37 24

الوادى الجديد 36 21

أبوسمبل 37 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 32 24

المدينة 28 21

الرياض 31 19

المنامة 32 26

أبوظبى 33 26

الدوحة 33 26

الكويت 34 17

دمشق 29 16

بيروت 29 24

عمان 26 17

القدس 27 17

غزة 29 23

بغداد 34 19

مسقط 31 26

صنعاء 23 12

الخرطوم 38 27

طرابلس 31 24

تونس 29 21

الجزائر 23 16

الرباط 23 15

نواكشوط 33 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 25 09

إسطنبول 25 16

إسلام آباد 29 16

نيودلهى 32 20

جاكرتا 35 25

بكين 22 11

كوالالمبور 30 25

طوكيو 21 13

أثينا 26 17

روما 24 14

باريس 16 11

مدريد 16 11

برلين 15 12

لندن 15 10

مونتريال 07 01

موسكو 02 02-

نيويورك 14 12

واشنطن 24 15

أديس أبابا 20 12