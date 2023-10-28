معوض إسماعيل يعلن عن آخر يوم تصوير لأسرة فيلم «درويلة»

تواصل اليوم أسرة فيلم «درويلة» تصوير عدد من المشاهد الرئيسية المتبقية للديكور الخارجى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم العمل.

وأكد المخرج معوض إسماعيل بأن اليوم هو آخر يوم تصوير لأسرة فيلم «درويلة»، ورفع شعار الفركش بعد أن انتهى من تصوير كافة المشاهد الداخلية والخارجية للأحداث، ليدخل بعدها مرحلة جديدة من مراحل المونتاچ والمكساچ للبدأ فى تجهيزة للعرض خلال فترة وجيزة.

وقال معوض بأنه يراهن نجاح فيلم «درويلة» حين عرضه حيث تتمحور أحداثه فى إطار من الغموض والأكشن، مضيفاً، بأنه يعد من التجارب الجديدة لأكثر من جانب، منها توحد واتفاق نجوم هذه الحبكة الفنية بحسهم الفنى بكل صدق إتجاه السيناريو والحوار، لافتاً أيضًا، بإستخدام أحدث تقنيات التصوير والمعدات لهذا العمل ليظهر بصورة مختلفة عن ما سبق عرضه من قبل واصفاً، على أن سيشهاده الجمهور على الشاشة الفضية لأول مرة بهذا الإطار وغيرها.

وأردف معوض حديثه: بأن نجوم هذا العمل يظهرون بشكل جديد ومختلف، لافتاً، بأن يوجد العديد من المفاجآت داخل سرد هذه الحدوته حين عرضها.

جدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور وآخرين، وهو قصه وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.