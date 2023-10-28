فاركو يعلن تشكيله لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

أعلن خالد جلال المدير الفنى لفاركو عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الجونة، المباراة التي تجمع بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

محمد سعيد شيكا، عبدالله بكري، أحمد عوض، جيفرسون انكاد، كينجسلي سوكاري، وليد علي، شكري نجيب، سيف تيري، ياسين مرعي، أحمد شريف، محمد فخري.

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على الإسماعيلي، والتعادل مع سيراميكا كليوباترا، والخسارة من مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي.

ويأتي الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين، بالتعادل مع سموحة والاتحاد السكندري، والخسارة من زد، ولديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي في الجولة الرابعة.