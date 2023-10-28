ندوة حول "خطورة الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الأطفال والشباب" بالمنيا

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم السبت ندوة بعنوان "خطورة الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الأطفال والشباب" بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بملف حماية الطفل وجعلها في مقدمة الأولويات والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال.



حضر الندوة ، فاطمة الزهراء مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، الدكتور هانى نادى أبو الدهب أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا ، جاكلين سامى نجيب مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية والعضو الاجتماعى بالوحدة الفرعية لحماية الطفل بالمنيا، عماد عبد البديع مدير المدرسة، الدكتورة ساره مختار وكيلة المدرسة.



من جانبها ، أوضحت فاطمة الزهراء مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة ، أن الندوة تأتى ضمن سلسلة من الندوات التوعوية التي تنفذ على مستوى مراكز المحافظة، مشيرة إلى أن الندوة دارت حول التطور التكنولوجي الكبير في الانترنت والهواتف الذكية وزيادة استخدام الأطفال والشباب للألعاب الإلكترونية وقناعتهم بأن هذه الألعاب توفر لهم التسلية والمرح وما تمثله من خطورة كبيرة في حالة الإفراط حيث تتسبب في آثار نفسية و سلوكية عدوانية سيئة عند الأطفال والمراهقين.



كما تناولت الندوة أساليب حماية الأبناء من المخاطر السلبية للألعاب الإلكترونية وتوفير بدائل جذابة للأطفال والمراهقين من خلال ممارسة الألعاب الرياضية الجماعية أو الفردية وذلك لتقليص أوقات الفراغ لديهم ، إلى جانب توعية الأطفال بأضرار الألعاب الالكترونية على صحتهم النفسية والجسدية ، وحثهم على القراءة والاطلاع وتحفيزهم على النجاح من خلال إلقاء الضوء على شخصيات ناجحة في المجتمع.



370058048_1651209892069895_3406450654669485564_n