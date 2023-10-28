محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم السبت على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف جهودها فى حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات في الشوارع بصفة عام ، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.



وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تمت الاستجابة على الفور لشكوى المواطنين بشارع بئر أبو شامية بحى جنوب مدينة المنيا، حيث تمكنت الوحدة المحلية من تنفيذ حملة مكبرة لتحسين مستوى النظافة بتلك المنطقة ورفع المخلفات، إلى جانب قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات من أمام أبراج مصر للتأمين وأمام فندق كيلوباترا، كورنيش النيل، كورنيش دماريس وشارع مصر، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة بقرى وعزب تلة و طوخ الخيل و طريق طراد النيل بالبرجاية.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المركز والقرى، حيث تم مسح وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية اسطال، حى المعصرة شرق، قرية قلوصنا، طحا الأعمدة وبنى غنى، وذلك بواسطة معدات الوحدة المحلية بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية للقرى.



وفي مركز مطاي، تم تنفيذ حملات للنظافة والتجميل بمدخل مدينة مطاي الشمالي، حيث تمكنت إدارة تجميل وتطوير المدينة بالتعاون مع إدارة الطرق من رفع المخلفات بطريق مصر أسوان الزراعي أمام طريق قرية بني عمار ومدخل مدينة مطاي الجنوبي، كما تم قص وتهذيب الأشجار الكبيرة والحشائش بالمدخل وري الأشجار بالحديقة الوسطى ورفع مخلفات تهذيب الأشجار، بالإضافة إلى استمرار أعمال النظافة بالطريق الدائرى وكورنيش مطاي في زمام مدينة مطاي، وتجميل مداخل المدينة والقرى بالمركز.



وفى مركز بنى مزار، كثف حى شرق حملات النظافة ورفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، بحى جنوب وكورنيش الابراهمية، كما تمكنت الوحدة المحلية بالحسينية من رفع المخلفات بمساكن العكاك وعزبة التوت ونزله عمرو، إلى جانب تمهيد الطريق بالنفق وأعلى الكوبرى من أجل تحسين كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية.



وفى ديرمواس جنوب المحافظة ، تمكنت الوحدات المحلية للمركز من رفع المخلفات وتمهيد الطرق للحفاظ على المظهر الجمالى وتحسين حركة السير بقرى ( نزلة البدرمان، تل بني عمران، دلجا ، بنى حرام ).



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