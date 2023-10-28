بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوكس يستقبل القنصل اليوناني الجديد

استقبل البابا ثيودروس الثاني ،بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس اليوم السبت إيوانيس بيرجاكيس القنصل العام اليوناني الجديد في مقر البطريركية بالإسكندرية.

أشار البابا البطريرك ثيودروس بإيجاز إلى الثروة التاريخية والخدمة القربانية المعاصرة لكنيسة الإسكندرية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى وجود الهيلينية منذ قرون في مدينة الإسكندر الأكبر. وفي الختام، تمنى له النجاح المطلق في مهامه المسؤولة.

من جانبه، وأعرب القنصل العام اليوناني الجديد عن سعادته بتوليه خدمته في الإسكندرية الشهيرة، مهد الهيلينية والمسيحية، مؤكدًا لرئيس الكرازة البطريركية المرقسية أنه سيكون مساعدًا دائمًا ومشاركًا في عمله المتنوع كسفير للبطريركية.



