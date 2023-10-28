كازاخستان: ارتفاع عدد قتلى حادث حريق في منجم للفحم إلى 20 شخصا

السبت 28/أكتوبر/2023 - 03:06 م

ارتفع عدد قتلى اندلاع حريق في منجم كوستينكو للفحم بوسط كازاخستان إلى 20 شخصا.

وقال فيكتور جافيولوف الرئيس التنفيذي لشركة أرسيلور ميتال تيميرتاو، والتي تدير المنجم، إن من بين 252 من عمال المنجم، صعد 205 عمال من تحت الأرض، منهم 18 شخصا طلبوا المساعدة الطبية، ولا يزال البحث عن عمال المنجم المتبقين مستمرا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مجلس الوزراء بوقف التعاون الاستثماري مع شركة أرسيلور ميتال تيميرتاو -أكبر شركة تعدين في البلاد- في أعقاب الحادث.

وتقوم الحكومة الكازاخية حاليا باستكمال نقل ملكية المشغل إلى الجمهورية.. وقالت: "توصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع المساهمين في شركة أرسيلورميتال تيميرتاو، ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية على صفقة نقل ملكية الشركة إلى جمهورية كازاخستان".