ads
السبت 28 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الزمالك يكشف موقف مصطفى شلبي من مواجهة زد

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض بها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري.

 

وأوضح الدكتور محمد أسامة، أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعي وضع قدمه في جبيرة.

 

وأضاف طبيب الزمالك: "الجهاز الطبي حرص على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب؛ والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة".

 

 

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.

محمد أسامة الزمالك مصطفى شلبى الدوري
ads