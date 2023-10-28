شوط أول سلبي بين تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي وبرينتفورد المقامة حاليًا على ملعب ستامفورد بريدج، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، والتي كانت أبرزها كرة نوني مادويكي لاعب البلوز، التي اصطدمت في العارضة في الدقيقة 10.

ويحتل تشيلسي، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر وفي رصيده 10 نقاط.

ويحتل تشيلسي، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر وفي رصيده 10 نقاط.

وكان تشيلسي بدأ مباراته ضد برينتفورد، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كوكوريلا - تياجو سيلفا - ديساسي - كولويل

خط الوسط: جالاجير - كايسيدو - بالمر

وفي الهجوم: مادويكي - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون.