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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الرياضة: "اللاعب اللي يهرب مع السلامة عندنا ألف غيره"

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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قالت الدكتورة سونيا عبد الوهاب السباعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية لإدارة التنمية الرياضية بالوزارة، اليوم السبت، تعليقا على ظاهرة هروب عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية بالألعاب الفردية إلى الخارج: "اللاعب اللي يهرب مع السلامة".

وأضافت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بأحد المشروعات السياحية في محافظة بورسعيد لإطلاق بطولة رياضية تابعة لأندية مشروع استثماري شهير: "لو لاعب هرب عندنا ألف لاعب غيره، لكن نحن لا نبحث عن لاعبين آخرين، اللاعب اللي يهرب مع السلامة، ويجب أن يعي الجميع الوضع الاقتصادي وكل مكان له إمكانياته ورغم ذلك لا نتأخر على أي لاعب، ومن يهربون نسوا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة هي من صنعتهم ولم يكن يعرفهم أحد قبل ذلك، ومصر ليست صغيرة ونريد مزيد من الولاء والانتماء".

وأكدت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، فقد قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيادة مكافأت الفوز بالبطولات على كافة المستويات.

بورسعيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة هروب اللاعبين
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