الدفاع المدني: الضربات الإسرائيلية ليلا "دمرت كليا" مئات المباني بغزة

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية "دمرت كليا" مئات المباني بالقطاع.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وقال محمود بصل مدير إعلام الدفاع المدني لوكالة فرانس برس "مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت"، مضيفا أن عمليات القصف الإسرائيلي الكثيفة أدت إلى تغير "معالم غزة ومحافظة الشمال".

وقال شهود عيان إن غالبية القصف تركز على مناطق محيطة بمستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي الواقعين في منطقة جباليا بشمال غزة.

وأحدثَ القصف حفرا في الشوارع وسوى العديد من المباني بالأرض في المنطقة.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت طوال ليلة أمس هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في حملة القصف الجوي على قطاع غزة، وأفادت تقارير بأنها "الأعنف والأكبر" منذ بدء العمليات الحربية الإسرائيلية على القطاع بعد السابع من أكتوبر الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن القصف الإسرائيلي تركز في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.