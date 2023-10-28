ننشر أسماء مصابي حادث تصادم أكثر من 30 سيارة بصحراوي البحيرة

أسفر حادث التصادم المروع بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي لنحو 30 سيارة، بالقرب من مدينة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة، عن إصابة 57 شخصًا ووفاة 35 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف عدد كبير من المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، ومستشفى غرب النوبارية.

والمصابين هم كل من: "أحمد عطية ضيف، 25 عامًا، أحمد جمال سعد الدين، 29 عامًا، عاطف عبد الناصر فرج، 29 عامًا، خالد السيد عبد السميع، 40 عامًا، رمضان محمد عبد ربه، 58 عامًا، محمد عبد الصادق عبد الونيس، 33 عامًا، عبد الله علي محمود، 23 عامًا، أحمد ماهر عبد الرسول، 30 عامًا".

كما أصيب، يوسف إسماعيل عبد الله، 12 عامًا، جابر حسين عبد الجواد، 55 عامًا، إسماعيل عبد الله إبراهيم، 50 عامًا، محمد علي محمد، 27 عامًا، بكر منصور أبو خضير، 53 عامًا، أميمة حسين رضوان، 65 عامًا، عمرو السيد محمود، 38 عامًا، عبد الرؤوف السيد عبده، 45 عامًا، شيماء حسن عامر، 27 عامًا، أسماء كمال محمد، 31 عامًا، أحمد عوض إبراهيم، 39 عامًا.

وكما أصيب في الحادث محمد حسن محمد، 35 عامًا، محمود محمد ظريف، 20 عامًا، أحمد محمد بدوي، 46 عامًا، أحمد عادل منصور، 29 عامًا، محمد نصر أحمد، 19 عامًا، عبد الحميد محمد سيد، 52 عامًا، محمود خميس عبد الفتاح، 30 عامًا، أحمد عبد الفتاح عبد الجواد، 49 عامًا، أحمد محمد أحمد، 49 عامًا، إسلام محمد أحمد، 30 عامًا، محمد أحمد محمود، 25 عاما، عمرو سيد حسن، 25 عاما، محمد جمعة إبراهيم، 36 عاما، وليد كمال عبد التواب، 44 عاما، ماجد فهمي المنجي، 59 عاما، سالم محمد أحمد، 30 عاما، رامي محمد عياد، 32 عاما، أحمد نصر الشيخ، 24 عاما، عمر ياسر محمد، 22 عاما، شهاب الدين ناصر، 24 عاما، وليد محمد إسماعيل، 37 عاما، مانويل عماد لطفي، 13 عاما، أحمد محمد عمر، 37 عاما، هاني عاطف شعبان، 38 عاما، أحمد محمد رمضان، 24 عاما، مسعود محمد مسعود، 34 عاما، عبد السلام محمد عبده، 61 عاما، هيثم صالح محمد، 24 عاما، محمود سعيد محمد، 26 عاما، محمد أحمد محمد، 52 عاما، علي محمود أحمد، النوبارية، 57 عاما، حسن عبدالباسط فرج، 33 عاما، محمد صالح عيد، 42 عاما، علاء عطية أبو زيد، 50 عاما".

وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.