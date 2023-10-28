"بنك روسيا" يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي

رفع البنك المركزي الروسي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 2.2% - 2.7% هذا العام، بعد أن توقع نموا بنسبة 1.5% - 2.5% في وقت سابق.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

بينما لم يعدل البنك المركزي الروسي توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع نموه في العام المقبل بنسبة 0.5% - 1.5%، وفي 2025 بنسبة 1.2% وفي 2026 بنسبة 1.5% - 2.5%.

كذلك حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، وبحسب تقرير نشره في أكتوبر الجاري فقد توقع الصندوق نمو اقتصاد روسيا هذا العام بنسبة 2.2%.

وفي وقت سابق الجمعة، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.

وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".