في ذكرى مولده.. 10 أفلام خالدة لـ "عز الدين ذو الفقار"

ترك المخرج المصري الراحل "عز الدين ذو الفقار" بصمة واضحة ومؤثرة في السينما المصرية، فقدم أفلامًا خالدة تعرض بكثافة حتى الآن بعد مرور ما يقارب من 65 عامًا على عرضها، كما حاز على ألقاب عديدة منها «مخرج الرومانسية» ومنها «فارس السينما» وذلك لإخراجه العديد من الأفلام الرومانسية المؤثرة في عالم السينما وخصوصا إنه من عائلة فنية كبيرة اشتهرت بالعبقرية السينمائية المتميزة ومعظم زيجاتهم كانت داخل الوسط الفني.

مشوار ذو الفقار السينمائي لم يتخطي سوي 16 عامًا وذلك نظرا لوفاته في سن الشباب ولكنه ترك تاريخا ثريا ومليئا بالنجاحات فرصيده كمخرج يصل إلي 33 فيلمًا منها 3 أفلام في قائمة أفضل مئة فيلم مصري في القرن العشرين ورصيده كمؤلف يصل إلى 26 فيلما وأنتج برفقة شقيقه الأصغر صلاح ذو الفقار العديد من الأفلام الهامة، منها بين الأطلال في عام 1959، الرجل الثاني عام 1959، ملاك وشيطان عام 1960، الرباط المقدس عام 1960 وصراع الأبطال في عام 1962.

يعد "ذو الفقار" من أهم المخرجين في العصر الذهبي للسينما المصرية، ولد في حي العباسية بالقاهرة في 28 أكتوبر 1919 فوالده الاميرالاي أحمد مراد بك ذو الفقار كان عميد شرطة ووالدته نبيلة هانم ذو الفقار وهو الشقيق الأوسط للفنانين محمود ذو الفقار وصلاح ذو الفقار، وتوفي في القاهرة يوم 1 يوليو 1963 بعد صراع مرير مع المرض، وكان عمره لم يتجاوز 43 عامًا، إلا إنه ترك إرثا فنيا كبيرا، بقيمة ما ترك من أفلام تعتبر ضمن كلاسيكيات السينما المصرية، أبرزها:

رد قلبي

دخل فيلم "رد قلبي" ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو من أهم الأفلام التي أرخت لثورة 23 يوليو، وشارك في بطولته كوكبة من كبار النجوم أبرزهم شكري سرحان، أحمد مظهر، مريم فخر الدين، هند رستم، رشدي أباظة، زهرة العلا، فردوس محمد.

موعد مع الحياة

كون عز الدين ذو الفقار مع زوجته الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، ثنائيا فنيا هاما، فقد قدما عددا من الأعمال أبرزها "موعد مع الحياة"، الذي عرض عام 1953، وشارك في بطولته شادية، شكري سرحان، عمر الحريري.

نهر الحب

على الرغم من مرور 6 سنوات على طلاقهما، إلا إن المخرج عز الدين ذو الفقار، أخرج للفنانة فاتن حمامة، واحد من أهم الأعمال الرومانسية التي لا تنسي هو "نهر الحب"، وشاركها البطولة زوجها – في هذا الوقت- عمر الشريف، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركهما البطولة زكي رستم، عمر الحريري.

أقوى من الحب

فيلم "أقوى من الحب" يعتبر من أهم الأعمال في مشوار الفنانة الكبيرة شادية، حيث جسدت شخصية فتاة يقع في حبها رجل متزوج، يعاني من إهمال زوجته، فيجد عندها الحب والدفء الذي يفتقده، والفيلم بطولة عماد حمدي، مديحة يسري.

بورسعيد

الفيلم يعرض جزء من تضحيات أهل بورسعيد في مواجهة العدوان الثلاثي على مصر، في فترة عصيبة من عمر الوطن، ويعتبر الفيلم من أهم الأفلام الوطنية، وشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم فريد شوقي، شكري سرحان، رشدي أباظة.

شارع الحب

الفيلم الغنائي الرومانسي "شارع الحب"، جمع لأول مرة بين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والفنانة صباح، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وشاركهما البطولة عبد السلام النابلسي، زينات صدقي، حسن فايق.

إمرأة في الطريق

يعتبر الفيلم من أنجح أفلام الفنانة هدى سلطان، حيث نجحت في تقديم شخصية المرأة اللعوب، وشارك في بطولة الفيلم رشدي أباظة، زكي رستم، شكري سرحان.

الرجل الثاني

عرض فيلم "الرجل الثاني" عام 1959، وتدور أحداثه حول "عصمت" الرجل الثاني في أحد العصابات الخارجة عن القانون، وشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم رشدي أباظة، صلاح ذو الفقار، سامية جمال، صباح.

بين الأطلال

عام 1959، عرض فيلم "بين الأطلال"، ويعتبر من كلاسيكيات السينما، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، والفيلم بطولة فاتن حمامة، عماد حمدي، فؤاد المهندس.

الشموع السوداء

هو آخر أعمال المخرج الكبير، وتدور أحداثه حول شاب أعمى يقع في غرام "الممرضة" الخاصة به، ويقف بجانبها حتى يثبت برائتها بعد إتهامها في جريمة قتل، وشارك في بطولة الفيلم صالح سليم، نجاة، فؤاد المهندس.