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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز

كولر
كولر
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يتحدث مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق يتحدثان اليوم عن مباراة صن داونز أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي.
ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الثانية ظهرا بملعب لوفتوس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز في الثالثة عصر غد، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة.
فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

الأهلى كولر الشناوي صن داونز المؤتمر الصحفي
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