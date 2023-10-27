كلوب: محمد صلاح رجل ناضج يبدو بعمر 19 عامًا

أشاد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، عقب تسجيله هدفًا في شباك تولوز الفرنسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

واختتم محمد صلاح، أمس خماسية ليفربول على تولوز، حيث انتهت المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد بانتصار عريض للريدز بنتيجة 5-1، أحرز الفرعون المصري الهدف الخامس بعد مشاركته بديلًا، ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المسابقات الأوروبية لناد إنجليزي برصيد 43 هدفًا متخطيًا أسطورة أرسنال تيري هنري الذي سجل 42 هدفًا.

وشهدت هذه المباراة، ارتداء صلاح شارة قيادة الفريق، لأول مرة هذا الموسم، وذلك عقب استبدال زميله ترينت ألكسندر أرنولد.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «مو سجل هدفًا رائعًا، هدفًا جيدًا حقًا، لم أكن أعرف شيئًا عن الرقم القياسي، إنه لاعب جيد، نحن نقدره وسيقدره الجميع أكثر بعد مسيرته المهنية لأنك ستقول حينها، رائع، لقد رأينا شيئًا مميزًا حقًا».

وأضاف: «صلاح لديه فهم للعبة نحاول أن نشرحه للاعبين الشباب، الجميع يعرف الكثير عن كرة القدم مع نهاية مسيرته في عمر الـ35، لكن كلما تمكنت من الحصول على تلك المعلومات في وقت مبكر فستصبح أكثر فائدة».

وتابع كلوب: «هو يفهم المساحات بشكل أفضل بكثير فهو يعرف كيف يتفاعل اللاعبون معه وإن لم يتمكن من التسجيل فهو مازال يشكل تهديدا لنا وهذا مهم للغاية، لا أستطيع مقارنته بلاعبين آخرين يبلغون من العمر 30 عاما لأنني لا أعتقد أنه كذلك من الناحية البيولوجية».

وشدد مدرب ليفربول: «صلاح يتصرف خارج الملعب كرجل ناضج لكن داخله مازال لاعبًا شابًا، إنه في حالة بدنية ممتازة، أعتقد انه إذا قمنا بفحصه فإن غالبية العظام ربما تكون في عمر 19 أو 20 عاما لأنه يظل في حالة جيدة».

وأتم يورجن كلوب حديثه عن محمد صلاح: «هناك تطور هائل منذ وصوله، لقد كان، في جميع المراحل، من الطراز العالمي وربما يكون هذا أفضل شيء يمكنك قوله عن اللاعب».

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة نوتنجهام فورست، يوم الأحد المقبل، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.