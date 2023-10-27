إطلاق القافلة الدعوية الكبرى بإدارة أوقاف شبرا الخيمة

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه جرى اليوم إطلاق القافلة الدعوية الكبرى بإدارة أوقاف شبرا، حيث استقبل مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة القافلة والتي ضمت وعظ للسيدات وأنشطة للأطفال ومقرأة القرآن للأئمة والجمهور بحضور قيادات المديرية.

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة الدعوية انطلقت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمت أئمة ومشايخ أوقاف القليوبية، حيث تم تدشينها بمسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة وبدأت فعالياتها بدرس من واعظات الأوقاف للسيدات أعقبه مقرأة الأئمة ضمت مجموعة من مشايخ القليوبية من حسني الصوت، ومقرأة الجمهور.



أضاف أنه جرى عقب صلاة الجمعة أنشطة النشاط التثقيفي للأطفال والذي تخلله مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة ما يزيد عن 500 طفل وفتاة من أبناء القرية، ثم اختتام اللقاء بمجلس الصلاة على النبي.