تحت شعار "الجري من أجل التراث ودعم السلام"… ماراثون بمكتبة الإسكندرية

استضافت مكتبة الإسكندرية هذا العام ماراثون الإسكندرية تحت عنوان "الجري من أجل التراث ودعم السلام" وذلك اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً.



وتنظيم الحدث جاء من قبل شركة أليكس رانرز بالتعاون مع كل من برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.



ويعد الماراثون من أهم السباقات الدولية التي تعقد في مصر، حيث يشارك فيه متسابقون من العديد من دول العالم. ويتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة. ويهدف السباق إلى تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية وتراثها الحضاري والثقافي. كما سيتم من خلال السباق دعم فئات مجتمعية مثل المرأة والشباب وذوي الهمم.



وقدم السباق هذا العام مسافات متنوعة تتناسب مع فئات مختلفة ومساراتها كالتالي:

مسافة 42 كيلومترًا: من المكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي – ثم سان ستيفانو – وعودة إلى مكتبة الإسكندرية (جولتان).

مسافة 21 كيلومترًا: من المكتبة الإسكندرية - مرورا بقلعة قايتباي – ثم سان ستيفانو – وعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

مسافة 10 كيلومترات: من مكتبة الاسكندرية - مرورا بقلعة قايتباي – ثم حديقة كامب شيزار – وعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

مسافة 5 كيلومترات: من مكتبة الاسكندرية – مرورا بمسجد القائد إبراهيم – ثم حديقة كامب شيزار - وعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

مسافة 2 كيلومتر - سباق الشباب والأسرة: من مكتبة الاسكندرية - مرورا بمسجد القائد إبراهيم - وعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

سباق الأطفال (من سن 4 – 10 سنوات) لمسافة 500 متر: ميدان مكتبة الإسكندرية.