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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انعقاد لجنة اختيار القيادات بجامعة جنوب الوادى

اختيار القيادات بجامعة
اختيار القيادات بجامعة جنوب الوادي
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انعقدت بمقر جامعة جنوب الوادى بقنا برئاسة الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة لجنة اختيار القيادات الادارية وبحضور اعضاء اللجنة الدكتور حمدى محمد حسين  رئيس جامعة الاقصر والدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورمحفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة والدكتور حماد مصطفى عزب  الاستاذ  بكلية الحقوق جامعة اسيوط .
وأكد رئيس الجامعة ان اللجنة تقوم بإجراء المقابلات للمتقدمين للوظائف القيادية التي سبق الاعلان عنها بقسم تعليم قنا وأضاف إن اختيار القيادات الإدارية التي تتولي بعض المناصب الهامة داخل الجامعة يتم وفقًا لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة،، والقدرة علي تحقيق الإصلاح الإداري الذي تسير في إتجاهه الجامعة، مضيفًا أن المتقدم لشغل هذه الوظائف يجب أن يمتلك قدرات علمية مناسبة وتاريخ وظيفي مناسب، ولديه خطة لمقترحات التطوير، ولديه القدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات ويتمتع بروح الإبتكار.
الجدير بالذكر ان الجامعة قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بالمجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا بقسم  تعليم قنا حيث تضم وظيفة أمين عام الجامعة المساعد ومديرعام شئون التعليم  وامين كلية التجارة  .

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