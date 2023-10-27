بورصة تونس تغلق على تراجع

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات أمس الخميس، على تراجع بنسبة 0.05 في المئة، ليصل عند ‏مستوى 8449.41 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.9 مليون دينار تونسي، ‏وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستقرار أسهم 21 ‏شركة.