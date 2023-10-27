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الجمعة 27 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على تراجع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات أمس الخميس، على تراجع بنسبة 0.05 في المئة، ليصل عند ‏مستوى 8449.41 نقطة.‏
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.9 مليون دينار تونسي، ‏وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستقرار أسهم 21 ‏شركة.

بورصة تونس تغلق على تراجع
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