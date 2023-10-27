أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات أمس الخميس، على تراجع بنسبة 0.05 في المئة، ليصل عند مستوى 8449.41 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.9 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستقرار أسهم 21 شركة.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على تراجع
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات أمس الخميس، على تراجع بنسبة 0.05 في المئة، ليصل عند مستوى 8449.41 نقطة.
أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات أمس الخميس، على تراجع بنسبة 0.05 في المئة، ليصل عند مستوى 8449.41 نقطة.