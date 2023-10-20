الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تستضيف الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أمريكا
أمريكا
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تستضيف الولايات المتحدة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف (COSP) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أتلانتا في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر. وخلال مؤتمر الدول الأطراف، سيجتمع قادة العالم معًا لتعزيز التنفيذ للاتفاقية ومواصلة رسم الطريق أمام المجتمع الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته -وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة.

يجمع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 190 دولة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص.

تم ترشيح منسق وزارة الخارجية لشؤون مكافحة الفساد العالمي ريتشارد نيفيو ليتولى منصب رئيس الدورة العاشرة للمؤتمر.

وتتطلع الولايات المتحدة إلى استضافة هذا الاجتماع المهم خلال الذكرى السنوية الثانية لاستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الفساد والذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

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