مسيرات شعبية في شوارع الإسكندرية تضامنًا مع غزة

شهدت ميادين مدينة الإسكندرية تجمع الأهالي والطلاب بعد أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، حيث تجمع الأهالي في مسيرات بدأت في منطقة المنشية ومحطة الرمل وصولا الى منطقة القائد إبراهيم.

كما شهد ميدان محطة سيدي جابر وقفات احتجاجية للأحزاب السياسية وطلاب جامعة الإسكندرية، منددين بما يحدث للفلسطينيين في غزة، من تهجير وحصار وقتل للأبرياء، من الأطفال والنساء والشيوخ.

بدأت الهتافات برفض المذابح التي تحدث في قطاع غزة للاطفال والنساء والقصف المستمر على المباني السكنية والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، وحمل الأهالي أعلام فلسطين بجانب العلم المصري، ولافتات تحمل صور الاطفال بعد قصف مستشفى الاهلي المعمداني وموت اكثر من 1000 شخص وجرح الآلاف.

وهتف المتظاهرين "فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين"، “القضية زي ما هي فلسطين عربية”، “ يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح”.

وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية،ا القصف المستمر الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة، من قبل العدو الإسرائيلي، خصوصا قصف مستشفى الأهلي المعمداني، حيث كانت المستشفى تحتوى على المئات من الجرحى الذين تحولوا الى شهداء، وموت الفريق الطبي الذي كان يقوم بمساعدة الناس بأقل الإمكانيات.

وطلبت مصر من المجتمع الدولي لاسيما الدول الكبرى، سرعة التدخل لوقف نزيف الدم الفلسطيني وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية داخل قطاع غزة.

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