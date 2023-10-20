مليونية المنصة.. اصطفاف شعبي خلف "السيسي" وسط حضور فني ورياضي.. وحناجر المصريين تصدح بالهتافات تضامنا مع فلسطين

إنتهت منذ قليل مليونية المنصة بمدينة نصر، التى دعا لها رموز الفن والرياضة والقوى الناعمة المصرية، تضامناً مع القضية الفلسطينية ولدعم القيادة السياسية المصرية فى قراراتها للحفاظ على حدود مصر، وبعد تجمع الشعب المصرى بكل أطيافه نرصد لكم أبرز تفاصيل مليونية المنصة اليوم .

حضور شعبى تضامناً مع فلسطين ودعماً للقيادة السياسية

كعادة الشعب المصرى عبر تاريخه، يلبى النداء الوطنى سواء فى القضايا الداخلية، أو ما يخص العرب بشكل عام، وبعد صلاة الجمعة اليوم توافد حشود وجموع الشعب المصرى بالآلاف، مرددين هتافات ضد العدوان الإسرائيلي المحتل على الأخوة الفلسطينيين، رافعين أعلام مصر بجوار اعلام فلسطين، فى رسالة إلى الجميع أن الشعب المصرى والفلسطينى على قلب رجل واحد، فى مشهد مهيب يصل الكثير من الرسائل، وبحكمة كبيرة دعم الشعب المصرى القيادة السياسية فى إتخاذ كافة الإجراءات التى تراها مناسبة لحماية الحدود المصرية، من أى مؤامرات تحاك ضد الوطن، وبرز هتاف "سينا مصرية وغزة فلسطينية"، ليثبت وعى الشعب المصرى وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى لحفظ أمن مصر وحدودها.

حضر فنى ضعيف وظهور رياضى

رغم دعوة الكثير من الفنانين والفنانات أمس إلى مليونية المنصة اليوم، إلا أن الحضور الفنى كان قليلاً جداً، وأبرز الحضور كان الدكتور مدحت العدل، شحته كاريكا، الفنان محمد الشقنقيرى.

فيما كان الحضور الرياضى أفضل من الحضور الفنى، حيث ظهر نجوم الرياضة مثل الكابتن إبراهيم حسن، والصقر أحمد حسن، والكابتن شادى محمد، والكابتن عبدالستار صبرى، والكابتن شادى محمد، محمد فاروق، وغيرهم.

مظاهر الوحدة الوطنية أبرز ملامح اليوم

تجلت مظاهر الوحدة الوطنية بين قمص وشيخ، خلال مليونية المنصة اليوم، وفى رسالة رائعه من القمص أخذ يشرح لون عمامة الشيخ وهى الابيض والأحمر، ولون عمامة القمص كان الأسود، ويؤكد أن الاثنين معاً يمثلا ألوان علم مصر، الشيخ وحده لا يمثل مصر، ولا القمص وحده يمثل مصر، وسط هتاف من الحضور تحيا مصر، فى أقوى رسالة إلى المتربصين والأعداء، أن مصر نسيج واحد، ولا يوجد بها مسلم أو مسيحى، ولكن يوجد بها مصرى.

حناجر الشعب المصرى بطل مشهد الهتافات

ظل جموع الشعب المصرى المشاركين اليوم فى مليونية المنصة، فى هتافات مستمرة دون إنقطاع، لدعم القيادة السياسية وتضامناً مع فلسطين، وكانت الهتافات تصل الكثير من الرسائل للشعب الفلسطينى، وللكيان الاسرائيلى المجرم، وكانت أبرز الهتافات "سينا مصرية وغزة فلسطينية، غزة يا غزة يا رمز العزة، بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين، يا فلسطين قلبى معاكى.. مصر وراكى ومش ناسياكى، يا فلسطين يا فلسطين إحنا وراكى بالملايين".

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