بالفيديو.. حسين لبيب يحتضن مصطفى الأحمر في انتخابات الزمالك

حرص حسين لبيب، المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، على التوجه لتحية، مصطفى الأحمر، نجم فريق كرة يد الزمالك السابق، بعد حضوره في انتخابات الزمالك اليوم.

وقال مصطفى الأحمر، في لقاء خاص مع البوابة نيوز: "انتخابات الزمالك لم تحدث في النادي منذ 20 عاما.. انتخابات نزيها وكل الناس بتسلم على بعضيها وكل الناس أخوات".

وأضاف: "الجميع يسعى لخدمة نادي الزمالك، سواء كام موجودا في المجلس القادم أو خارجه"

وعن ترشح ابنته نيرة على منصب العضوية تحت السن، قال: "نيرة ذكية جدا وإعلامية ناجحة.. وإن شاء الله تساعد نادي الزمالك في تخطي أزماته".

وقال لبيب بعد التوجه لتحية مصطقة الأحمر: "مصطفى مينفعش ميجيش، وأسرة كرة اليد أسرة واحدة"

وأضاف: "أتوجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الحضور بأعداد كبيرة في انتخابات اليوم، وقادرين على حل أزمات الزمالك".