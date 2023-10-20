تعليم الجيزة تنكس الأعلام و دقيقة حداد على أرواح شهداء حرب أكتوبر وفلسطين

قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعلى رأسهم أشرف سلومة وكيل الوزارة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حرب أكتوبر وشهداء الشعب الفلسطينى وذلك بحضور قيادات المديرية وجميع السادة العاملين بالمديرية كما تم الحداد بجميع بمدارس تعليم الجيزة وتنكس الأعلام لنصف الساري حداد علي أرواح شهداء الشعب الفلسطيني خلال طابور الصباح بجميع المدارس والإدارات التعليمية خلال مدة الحداد تضامنا مع الشعب الفلسطيني .

وخلال كلمته أكد سلومة أن مصر قلب الأمة العربية النابض وتحمل علي عاتقها أمن وأمان الأشقاء العرب وقد حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ووجهه بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش المصري درع الوطن وسيفه لإحباط المخططات الخارجية للحفاظ علي مقدرات الوطن والحفاظ علي كل شبر من تراب الوطن الذي روي بدم أبناء مصر الأبرار ووضح سيادته بأن قوتنا في وحدتنا الداخلية من أجل استمرار التنمية والاستقرار . وحذر من حروب الجيل الخامس وحرب الشائعات .