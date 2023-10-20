الدوري السعودي.. بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام التعاون

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره التعاون بملعب الملك عبدالله ببريدة، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الاتحاد أمام التعاون، المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، رفقة المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويغيب الثلاثي، البرازيلي فابينيو، حسن كادش، وزكريا هوساوي عن العميد نظرًا للإصابة.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 19 نقطة، متساويًا مع النصر ثالث الترتيب بفارق الأهداف، فيما يأتي التعاون ثانيًا بـ22 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الهلال.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: الشنقيطي - هوساوي - فيليبي لويز - بامسعود

خط الوسط: نجولو كانتي - الناشري - كورونادو

وفي الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما - رومارينيو.