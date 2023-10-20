بدء الدراسة للطلاب المقبولين من كلية الآثار جامعة عين شمس بمنحة الفصل الدراسي الشتوي بجامعة ماربورغ الألمانية

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس اليوم الجمعة عن بدء الفصل الدراسي الشتوي المقدم من جامعة ماربورغ الألمانية (أونلاين) في إطار برنامج التعاون المشترك مع الجامعات المصرية MOVE Exchange program for undergraduate students، وذلك للطلبة المقبولين من كلية الآثار بالجامعة في قسم التاريخ القديم بجامعة ماربورغ الألمانية.

سبق قبول ثمانية طلاب من الكلية، منهم خمسة من قسم الآثار اليونانية والرومانية وثلاثة من قسم علوم الآثار والحفائر.

كان الفصل الدراسي قد بدأ بمحاضرات استرشادية عن نظام الدراسة بجامعة ماربورغ والتعرف على المعامل البحثية التابعة للجامعة وكذلك كليات الجامعة المختلفة وقسم التاريخ القديم الذي انتسب إليه طلاب كلية الآثار، فضلاً عن شرح تفصيلي بالمناهج المقرر دراستها والأنشطة التي من المقرر أن يشترك بها الطلاب وفقًا لنظام Activities based learning المتبع بالجامعة.