الدوري الأفريقي.. كهربا ورضا سليم يقودان هجوم الأهلي أمام سيمبا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيمبا التنزاني بعد قليل في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم الدبيس

خط الوسط: اليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وعقد كولر، جلسة مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني.

وتحدث كولر مع اللاعبين عن أهمية المباراة، وأنها ضربة البداية في مشوار الفريق بالبطولة ويجب على اللاعبين التركيز في كافة التفاصيل الذي تحدث عنها المدرب خلال الأيام الماضية.

وأكد كولر على ثقته في جميع اللاعبين المتواجدين معه مشيرا إلى أن كل اللاعبين يمثلون الفريق ولا يوجد لاعب أساسي ولا بديل.

واختتم كولر حديثه مع اللاعبين على أن فريق سيميا يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، وأيضًا الجماهير ستكون بأعداد كبيرة ولكن شخصية الأهلي يجب أن تظهر في مثل تلك الأوقات.