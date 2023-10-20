فيديو.. انتفاضة شعبية في مصر دعما للقضية الفلسطينية

خرج ملايين المصريين يدعمون القضية الفلسطينية، في المساجد والشوارع في انتفاضة شعبية تحت مسمى جمعة “تحيا مصر”، وفقا لما نقلته فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة.

وظهر في الفيديو مجموعة كبيرة من المواطنين المحتشدين في محافظات المنيا، والمنوفية والقاهرة، والجيزة، ودمياط، الشرقية، سوهاج، وميدان الحصري بـ6 أكتوبر، وأسيوط، الإسماعيلية و الفيوم، قنا، والقليوبية.

وتوافد قرابة 500 شخص من أعضاء الحركة المدنية على ميدان مصطفى محمود بالمهندسين للمشاركة في مظاهرات جمعة تحيا مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية ورفض التهجير.