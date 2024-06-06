بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الخميس 6 يونيو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

مفاجأة في تقرير الطب النفسي عن سفاح التجمع

عاشر كلبًا ومزق جسده.. مفاجأة جديدة في تحقيقات سفاح التجمع

مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل رحلتين من التشيك.. صور

مصرع وإصابة 17 شخص فى انقلاب سيارة بالفيوم

"دارك ويب وكاميرات 4K".. مفاجأة جديدة في اعترافات سفاح التجمع

محافظ المنيا يتفقد دير جبل الطير استعدادًا لمولد السيدة العذراء

إصابة 17 شخصا فى انقلاب سيارة بصحراوى المنيا

الطالبة الأولى على إعدادية الأقصر: «وفاة قريبي كسرت فرحتي.. ونفسي أبقى دكتورة»

نادي إسكو بشبرا الخيمة يحقق في إصابة 4 لاعبات كاراتيه في حادث سير

محافظ المنوفية: 9 مليارات جنيه استثمارات الدولة بالقطاعات الخدمية والتنموية خلال العام الجاري



















